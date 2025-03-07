Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп призвал Илона Маска использовать «скальпель вместо топора»

Трамп призвал Илона Маска использовать «скальпель вместо топора»

Президент США Дональд Трамп призвал своего руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE), миллиардера Илона Маска осторожнее действовать, когда речь идет о сокращениях сотрудников федеральных ведомств.

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