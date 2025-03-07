Трамп призвал Илона Маска использовать «скальпель вместо топора»

Президент США Дональд Трамп призвал своего руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE), миллиардера Илона Маска осторожнее действовать, когда речь идет о сокращениях сотрудников федеральных ведомств.
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