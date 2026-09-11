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ЕК: следующий транш ЕС для Украины составит €4,7 млрд

ЕК: следующий транш ЕС для Украины составит €4,7 млрд

Размер следующего транша Евросоюза для Украины составит €4,7 млрд. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари на брифинге, передает ТАСС.

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