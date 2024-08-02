Неделю полы остаются чистыми: всего одна ложка на ведро воды и поверхности сверкают как зеркало Юлия ЧелкановаИсследования показывают, что глицерин является эффективным средством для уборки дома, особенно при очистке полов.
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