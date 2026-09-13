Владимир Путин приехал на встречу в формате БРИКС+ в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин 13 сентября приехал на встречу в формате БРИКС+ в Нью-Дели.Президент РФ Владимир Путин / Источник: © Кристина Соловьёва/РИА НовостиНовость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.
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