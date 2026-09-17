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ТАСС

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В Роснано рассказали об участвующих в стартапах компании студентах

В Роснано рассказали об участвующих в стартапах компании студентах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. выпускников и студентов вузов России имеют возможность интегрировать свои идеи внутри стартапов, развернутых в студиях группы Роснано на базе университетов при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП).

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