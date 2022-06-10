Прокуратура Приморья через суд потребовала за погибшего тигра 2 млн рублей

Прокуратура Приморья через суд потребовала за погибшего тигра 2 млн рублей

Прокуратура Пожарского района в судебном порядке добивается возмещения ущерба, причиненного Российской Федерации за гибель тигра в размере 2 млн рублей.

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