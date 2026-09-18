Бизнес-форум в Якутске объединит сельхозпроизводителей 25 сентября

Форум "Сила Села" пройдёт в Якутске 25 сентября. Организованный Министерством сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), он нацелен на установление прямых связей между местными производителями и крупными компаниями для расширения рынка сбыта.
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