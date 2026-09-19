Стали известны данные о явке за второй день выборов в Смоленской области

В Смоленской области завершился второй день выборов депутатов Государственной Думы 9 созыва. Центр общественного наблюдения передаёт: явка по итогам второго дня голосования составляет 49,01% от общего числа избирателей в регионе.
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