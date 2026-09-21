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Журнал «Профиль»

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Новые санкции США, ситуация в Алёшках, отношения с Европой: о чем говорил Песков

Новые санкции США, ситуация в Алёшках, отношения с Европой: о чем говорил Песков

На брифинге в понедельник, 21 сентября 2026 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал последствия новых санкционных мер США, ситуацию в прифронтовых Алёшках Херсонской области и отношения России с европейскими странами.

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