Новые санкции США, ситуация в Алёшках, отношения с Европой: о чем говорил Песков

На брифинге в понедельник, 21 сентября 2026 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал последствия новых санкционных мер США, ситуацию в прифронтовых Алёшках Херсонской области и отношения России с европейскими странами.