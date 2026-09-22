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ТАСС: ВСУ перебрасывают к Харькову группы колумбийских наемников

ТАСС: ВСУ перебрасывают к Харькову группы колумбийских наемников

В Харьков продолжают прибывать колумбийские наемники, куда также приехал главком ВСУ Михаил Драпатый для обсуждения ситуации с командирами.

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