Разговоры со священником: сочельник или навечерие

Сочельник или навечерие — что это означает? Какое место занимает в Православии и что положено делать? На эти вопросы вы найдете ответы в новом еженедельном выпуске «Разговоры со священником» https://tverlife.
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