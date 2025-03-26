Кучеров побил рекорд Овечкина, набрав 100 очков в сезоне НХЛ

Хоккеист Никита Кучеров, выступающий за клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», стал лучшим российским игроком в истории Национальной хоккейной лиги по числу сезонов со 100 набранными очками, побив, таким образом, рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
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