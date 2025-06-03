Как алюминивая фольга поможет вам в домашних делах

Фольгу можно и нужно использовать не по прямому назначению! На самом деле, в ней скрыто немало потенциальных возможностей, и сфер применения, где её можно использовать, практически не ограничено! Расскажем о 9 классных бытовых лайфхаках с фольгой.
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