Пакистан: власти ввели бессрочный комендантский час в районе Худ-Коча района Мастунг провинции Белуджистан, вступающий в силу с 21:00 по местному времени (16:00 по Гринвичу) 22 июля после того, как группа вооруженных людей открыла огонь по пассажирскому автобусу, следовавшему в Карачи, на национальной автомагистрали, в результате чего три человека были убиты и еще пять получили ранения.