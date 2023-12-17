Глава Дагестана: После беспорядков в аэропорту школьникам и студентам начали рассказывать о конфликте Палестины и Израиля

Сергей Меликов заверил Daily Storm, что никакого межнационального напряжения в республике нетГлава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил Daily Storm, что после событий в аэропорту Махачкалы Уйташ все спокойно.
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