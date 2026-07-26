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Царьград

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Пьяный бесправник на нелегальной машине в Челябинской области протаранил скорую

Пьяный бесправник на нелегальной машине в Челябинской области протаранил скорую

ДТП зарегистрировано под Миассом, пятеро человек пострадали. В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства резонансного ДТП, произошедшего вечером 25 июля на трассе вблизи Миасса.

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