Пьяный бесправник на нелегальной машине в Челябинской области протаранил скорую

ДТП зарегистрировано под Миассом, пятеро человек пострадали. В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства резонансного ДТП, произошедшего вечером 25 июля на трассе вблизи Миасса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии