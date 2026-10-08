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Российская команда по велоспорту на треке начинает путь к Олимпиаде-2028: состав на чемпионат мира в Шанхае

В Шанхае c 14 по 18 октября стартует чемпионат мира по велоспорту на треке, который станет отправной точкой в квалификационном цикле к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

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