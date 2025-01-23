Финк из BlackRock следит за действиями SEC по токенизации

Ларри Финк, глава BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, выразил свое ожидание регулирующих действий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении токенизации акций и облигаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии