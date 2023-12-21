Тимошенко обжалует в Конституционном суде Украины легализацию марихуаны

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая сейчас возглавляет фракцию "Батькивщина" в Верховной раде, планирует обжаловать в Конституционном суде принятый парламентом законопроект о легализации медицинского каннабиса.
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