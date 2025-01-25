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Белоруссия развивает производство пищевой промышленности

Белоруссия развивает производство пищевой промышленности

ИЗВЕСТИЯ Белоруссия вышла на лидирующие позиции по поставкам продовольствия в нашу страну. Экспорт продукции пищевой промышленности дает мощный импульс к развитию этой отрасли - Минск поставляет товары более чем сотне стран мира и активно сотрудничает с Россией.

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