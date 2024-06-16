С 1 июля ЖКУ станут дешевле для пяти категорий россиян

В России с 1 июля пять категорий граждан освободят от банковских комиссий при перечислении оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщил в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.
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