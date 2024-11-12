Призывники из Иркутской области отправились в соединения и воинские части Минобороны России

Из Иркутской области в ходе осеннего призыва будет направлено на военную службу более 2,5 тыс. новобранцев, из них более 30 призывников отправятся для прохождения военной службы в Президентский полк и научные роты.
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