В СГУ создали нетоксичный гель для диагностики рака кожи

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) совместно с китайскими и французскими коллегами повысили эффективность метода диагностики рака кожи, создав специальный гель для повышения глубины визуализации тканей.
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