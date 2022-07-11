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Украинских новобранцев учат стрельбе в виртуальном тире

Украинских новобранцев учат стрельбе в виртуальном тире

Пленный стрелок ВСУ рассказал, как попал в армию, и как сдался российским военным.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Украинских новобранцев учат стрельбе в виртуальном тире Огневая подготовка украинских новобранцев проводится не на стрельбищах, а в виртуальном тире.

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