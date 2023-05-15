Владелец зоопарка возглавил первый медиарейтинг бизнесменов Алтая

В апреле Сергей Писарев рассказал о пополнении в зоопарке и предложил расширить "Пушкинскую карту" Владелец барнаульского зоопарка "Лесная сказка", депутат АКЗС Сергей Писарев возглавил первый рейтинг упоминаемости предпринимателей Алтайского края.