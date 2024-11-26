Связь поколений. От мамочки.

От мамочкиной мамочки.И сами – дочки – становятся мамочками, нам, мамочкам, на радость! С днём мамы! Любим нежно наших мамочек!Перенимаем у них всё лучшее, семейное – любовь, заботу, рецепты, истории её молодости.