Панарин сделал 3 передачи, став 1-й звездой матча с «Баффало». У него 19 очков в 18 играх

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал три результативных паса в матче чемпионата НХЛ с «Баффапо» (5:4) и был признан первой звездой.

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