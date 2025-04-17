Путин наградил коллектив МИРЭА орденом Почета

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил коллектив Российского технологического университета МИРЭА орденом Почета за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.
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