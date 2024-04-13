"Мирные" планы на пороге победы России

Практически одновременно с публикацией мирного плана Эрдогана, предполагающего возвращение к принципам Стамбульских договорённостей 2022 года, с предложением вернуться к идее Стамбула выступил Лукашенко в ходе переговоров с Путиным Президент России стандартно заявил, что Москва, мол, всегда за мир, но Украина не хочет переговоров, а так-де идея хорошая — поддерживаем.