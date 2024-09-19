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Крымская газета

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Погода в Крыму 20 сентября: днём до +25

Погода в Крыму 20 сентября: днём до +25

Синоптики прогнозируют в Крыму 20 сентября местами облачную погоду, без осадков, воздух прогреется до +25 градусов.

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