Погода в Крыму 20 сентября: днём до +25

Синоптики прогнозируют в Крыму 20 сентября местами облачную погоду, без осадков, воздух прогреется до +25 градусов.
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