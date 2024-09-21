Театр абсурда
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Театр абсурда

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Депутат заказал девушку легкого поведения прямо в Госдуму - Shot. КПРФ валят все на нейросеть

Депутат заказал девушку легкого поведения прямо в Госдуму - Shot. КПРФ валят все на нейросеть

Avia.pro - СМИ Новый шедевр политической жизни страны — депутат Госдумы, Денис Парфёнов, решил совместить приятное с полезным прямо на рабочем месте.

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