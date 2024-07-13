Эмилия Кларк столкнется с криминалом

Эмилии Кларк досталась главная женская роль в драме Amazon Prime Video «Криминал» (Criminal). По информации Variety, основой для сериала послужит одноименная серия графических романов Эда Брубейкера и Шона Филлипса.
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