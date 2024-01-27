В Вашингтоне анонсировали усиление мер по борьбе с преступностью

Минюст США анонсировал усиление мер по борьбе с преступностью в американской столице Вашингтоне. «Сегодня министерство юстиции объявило, что задействует дополнительные правоохранительные инструменты и ресурсы для преследования ответственных за насильственные преступления и угоны в Вашингтоне», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
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