В Вашингтоне анонсировали усиление мер по борьбе с преступностью

Минюст США анонсировал усиление мер по борьбе с преступностью в американской столице Вашингтоне. «Сегодня министерство юстиции объявило, что задействует дополнительные правоохранительные инструменты и ресурсы для преследования ответственных за насильственные преступления и угоны в Вашингтоне», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.