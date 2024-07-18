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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин об адаптации в НХЛ: «Общался с ребятами, спрашивал, чего ожидать. Понимал, что там более прямолинейный стиль бросков, что я люблю» 

«Повезло, что в СКА были такие заслуженные партнеры, как Ковальчук, Дацюк, Шипачев, Панарин, Дадонов.

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