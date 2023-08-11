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Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила орден Александра Невского. Награду вручил министр спорта Олег Матыцин.

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