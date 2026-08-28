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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «ПСЖ» 1 победа в 4 матчах сезона, Сафонов пропустил 6 голов. Дальше – «Монако»

« ПСЖ » неудачно начал новый сезон. Команда Луиса Энрике сегодня сыграла вничью с « Лиллем » в гостях во 2-м туре чемпионата Франции – 2:2.

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