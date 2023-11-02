Как в Севастополе работает «гаражная амнистия»

Государственной Думой РФ принят закон по «гаражной амнистии» в марте 2021 года, который направлен на установление возможности оформления в упрощенном порядке прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.
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