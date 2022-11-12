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Педри: «Месси заслужил победу на ЧМ. Если Испания не выиграет, пусть Лео победит с Аргентиной»

Педри поделился мнением о фаворитах ЧМ-2022.  – Может ли Испания выиграть чемпионат мира? – Сложно сказать это перед началом турнира, нужно увидеть, как мы будем действовать в ситуации.

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