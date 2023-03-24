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Эттинджер с 40 сэйвами против «Питтсбурга», Шестеркин и Карлсон – звезды дня в НХЛ

Джейк Эттинджер, Игорь Шестеркин и Джон Карлсон – звезды дня в НХЛ. Лига подвела итоги игрового дня.  Первая звезда – вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер, отразивший 40 из 42 бросков в матче с «Питтсбургом» (3:2).

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