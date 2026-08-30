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АвтоИдеи

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Алтай без прикрас: заброски, марсианские пейзажи и дорога, которую не забыть

Алтай без прикрас: заброски, марсианские пейзажи и дорога, которую не забыть

Есть поездки, которые начинаются как обычный отпуск, а заканчиваются полной пересборкой представлений о том, насколько разной может быть природа одной страны.

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