Алтай без прикрас: заброски, марсианские пейзажи и дорога, которую не забыть

Есть поездки, которые начинаются как обычный отпуск, а заканчиваются полной пересборкой представлений о том, насколько разной может быть природа одной страны.
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