АВТОВАЗ раскрыл сроки начала производства удлиненной LADA для чиновников

Фото: LADA Представитель АВТОВАЗа рассекретил планы по началу производства седана LADA Aura. Модель, адресованная чиновникам, которым по должности пока не положен Aurus, появится в сентябре следующего года.
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