Все действующие главы регионов лидируют на выборах

Все принявшие участие в выборах губернаторы и главы регионов России лидируют в своих субъектах. Так, избирком Хабаровского края сообщил, что выдвинувшийся от ЛДПР врио губернатора Михаил Дегтярев получил 56,81% (после обработки 99,7% голосов).