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Все действующие главы регионов лидируют на выборах

Все действующие главы регионов лидируют на выборах

Все принявшие участие в выборах губернаторы и главы регионов России лидируют в своих субъектах. Так, избирком Хабаровского края сообщил, что выдвинувшийся от ЛДПР врио губернатора Михаил Дегтярев получил 56,81% (после обработки 99,7% голосов).

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