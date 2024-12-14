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5koleso.ru

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Увидел Chery Tiggo 9 у дилера и притворился покупателем: рассказываю, что удалось узнать о новинке и ценах

Увидел Chery Tiggo 9 у дилера и притворился покупателем: рассказываю, что удалось узнать о новинке и ценах

Один из первых флагманских кроссоверов Chery Tiggo 9 появился у столичных дилеров. Я посетил официального дилера Chery и узнал все подробности о модели, примерив на себя роль потенциального покупателя нового 7-местного SUV.

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