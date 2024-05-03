«Лол, что случилось с остальными?» Макс Ферстаппен потроллил соперников

«Лол, что случилось с остальными?» Макс Ферстаппен потроллил соперниковGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен своеобразно отреагировал на победу в спринт-квалификации Гран При Майами.
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