«Лол, что случилось с остальными?» Макс Ферстаппен потроллил соперников

«Лол, что случилось с остальными?» Макс Ферстаппен потроллил соперниковGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен своеобразно отреагировал на победу в спринт-квалификации Гран При Майами.