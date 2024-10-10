Бесплатно с 1 октября: для пенсионеров действует новая льгота Ольга ВайленкоС 1 октября для российских пенсионеров вводится новая льгота, которая значительно расширяет их возможности и способствует улучшению качества жизни.
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