Пожар в здании педагогического колледжа в Рыльске локализован

Пожар в здании педагогического колледжа в Рыльске, возникший из-за ракетной атаки Вооружённых сил Украины, локализован и находится в стадии ликвидации, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в субботу, 21 декабря, в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии