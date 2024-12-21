Пожар в здании педагогического колледжа в Рыльске локализован

Пожар в здании педагогического колледжа в Рыльске, возникший из-за ракетной атаки Вооружённых сил Украины, локализован и находится в стадии ликвидации, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в субботу, 21 декабря, в своем Telegram-канале.