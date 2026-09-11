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ВС России ударили по пункту дислокации бригады теробороны ВСУ в Сумской области

ВС России ударили по пункту дислокации бригады теробороны ВСУ в Сумской области

Российские войска ударили лёгкой многоцелевой управляемой ракетой Х-39 по пункту временной дислокации 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ в районе населённого пункта Лесное в Сумской области, сообщает Минобороны России.

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