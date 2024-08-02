Собираемся в школу. Какую помощь получают многодетные семьи на Алтае к 1 сентября

Заявление на выплату к школе можно подать на портале "Госуслуги" Социальная помощь многодетным семьям на Алтае Многодетные семьи Алтайского края ежегодно получают помощь для подготовки детей к школе из регионального бюджета.
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