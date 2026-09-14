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«Петербург2»: белый костюм возвращает женскую свободу в моду в 2026 году

«Петербург2»: белый костюм возвращает женскую свободу в моду в 2026 году

Институт цвета Pantone определил белый главным цветом 2026 года. Этот выбор выходит за рамки обычного тренда, ведь белый стал символом свободы, женской борьбы и права на собственный стиль, пишет «Петербург2» .

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