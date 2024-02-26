«Сколько раз ее, одинокую женщину, толкали, обманывали и оскорбляли, пользуясь тем, что у нее нет защитника…» Из статьи о том, можно ли женщине путешествовать одной.
Мудрая женщина будет сидеть дома, и не поедет никуда без мужчины?
Комментарии
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Сергей С
причина одна и стара как мир - недотрах))
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15 час.
Lupen Dupa
Замужние женщины могут, конечно, путешествовать в одиночку, только не надо удивляться, по возвращении. Дома могут ждать жестокие чудеса. Может быть, что уже не у вас дома. Бывает...:)
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14 час.
Н
НС
жаль, что у нас не те порядки, что на Ближнем Востоке. Где женщина всегда не одна - в детстве рядом отец, брат, потом муж,в старости - взрослый сын. И тамошние дамы прекрасно себя чувствуют. Феминизм давно пора приравнять к экстремизму и строго за это наказывать.
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7 час.
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