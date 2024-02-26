Мудрая женщина будет сидеть дома, и не поедет никуда без мужчины?

Замужние женщины могут, конечно, путешествовать в одиночку, только не надо удивляться, по возвращении. Дома могут ждать жестокие чудеса. Может быть, что уже не у вас дома. Бывает...:)

Н

НС

жаль, что у нас не те порядки, что на Ближнем Востоке. Где женщина всегда не одна - в детстве рядом отец, брат, потом муж,в старости - взрослый сын. И тамошние дамы прекрасно себя чувствуют. Феминизм давно пора приравнять к экстремизму и строго за это наказывать.